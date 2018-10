“Pagine in luce”, i restauri e le edizioni del progetto “Salviamo un codice” al Pedrocchi

Inaugurazione: venerdì 12 ottobre, ore 18.30 (Sala Rossini)

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e la casa editrice Nova Charta presentano per la prima volta al grande pubblico il progetto di salvaguardia del patrimonio librario Salviamo un Codice attraverso la mostra Pagine in luce, curata da Andrea Burroni.

Tra le opere esposte in facsimile: il Codice Sforza di Ludovico il Moro (XVI secolo), il Diario di viaggio di Vincenzo Scamozzi (inizio XVII secolo), il Taccuino di Gaspar van Wittel con gli studi per rendere navigabile il Tevere (XVII secolo) e un interessante manoscritto medicale della fine del XIV secolo che tratta della cura del fuoco (cauterizzazione) Libro de’ Cauteri, attribuito al medico patavino Bartolomeo Squarcialupi.

In mostra, inoltre, la collana completa dei Quaderni di Restauro, che comprende Manoscritto Martini n. 5 (ottateuco etiopico), 2007; Per giusta causa, a cura di Daniela Savoia, 2008; Carte scoperte, a cura di Leonardo Granata, 2009; Appunti di viaggio, a cura di Maria Elisa Avagnina, 2009; Sul biondo Tevere, a cura di Marco Guardo, 2011; Splendore Marciano, a cura di Maria Letizia Sebastiani e Paolo Crisostomi, 2012; Angeliche armonie, a cura di Alberto Fanton, 2011; Un libro per le domenicane, a cura di Massimo Medica, 2011; In corpore sano, a cura di Giorgio Zanchin, 2012; Da Venezia alla Terrasanta, a cura di Giovanna Lazzi, 2013; Le note del ricordo, a cura di Emilio Sala, 2015; Pagine di scuola, a cura di Giovanni Saccani, 2016.

