Un palazzo da favola: visita guidata e attività per famiglie a palazzo Cavalli

6 gennaio

ore 11

Palazzo Cavalli

In questa domenica davvero speciale, un appuntamento in famiglia per scoprire insieme miti e leggende di un autentico gioiello padovano.

Dafne, Sansone, Atalanta e Mercurio sono solo alcuni dei protagonisti di un divertente viaggio nel mito e nell'arte, che con le sue storie e i giochi proposti saprà incantare grandi e piccini. Attività consigliate per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni.

Dettagli

Durata delle visite 1 ora e 30 minuti

Costo 5 euro per persona (gruppi di 10 persone 45 euro)

L'iniziativa si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Numero massimo di partecipanti 25

Per informazioni

Prenotazione obbligatoria entro il 3 gennaio al sito www.mondodeflino.it

Società Mondo Delfino Coop. Soc.

dal lunedì al venerdì 9:00 – 12:00

Segreteria Musei tel. 333-4308117

