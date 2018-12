Natale al Museo di geologia e Paleontologia, tutte le info sulle aperture di Palazzo Cavalli

Nel periodo delle festività, il Museo di Geologia e Paleontologia di Palazzo Cavalli è aperto al pubblico dal giovedì alla domenica, con ingresso gratuito con possibilità di visite guidate su prenotazione.

Non solo, sono previsti eventi speciali nelle giornate di sabato 29 dicembre e domenica 30 dicembre - ore 16 – in cui sarà possibile conoscere più da vicino le collezioni del Museo di Geologia e Paleontologia, accompagnati da guide preparate e coinvolgenti.

Domenica 6 gennaio ci sarà un doppio appuntamento per i bambini: il primo “Un Palazzo da Favola” alle ore 11 è un viaggio nel mito e nell’arte, mentre il secondo alle ore 16 è una “Caccia al Fossile” alla scoperta dei primi abitanti del nostro pianeta.

Per gli amanti dell’arte, da non perdere è il superbo ciclo di affreschi realizzato per volontà della famiglia Cavalli nel palazzo.

Orari

Giovedì 14-18 - venerdì, sabato, domenica 10-18 (21-22-23 dicembre ; 27-28-29-30 dicembre ; 3-4-5-6 gennaio 2019)

Ingresso libero e possibilità di visita guidata con prenotazione a prenotazioni.musei@unipd.it e tel. +39 0498272074

Dettagli

Speciale Epifania a Palazzo Cavalli

Domenica 6 gennaio due appuntamenti dedicati alle famiglie, per imparare e divertirsi assieme.

Alle ore 11 “Un Palazzo da Favola”: accompagniamo i bambini in un affascinante viaggio nel mito e nell’arte, con giochi e attività che incanteranno grandi e piccini. In questa domenica davvero speciale, un appuntamento in famiglia per scoprire insieme miti e leggende di un autentico gioiello padovano. Dafne, Sansone, Atalanta e Mercurio sono solo alcuni dei protagonisti di un divertente viaggio nel mito e nell’arte, che con le sue storie e i giochi proposti saprà incantare tutti.

Alle ore 16 “Caccia al Fossile”: una divertente caccia al tesoro tra le sale del Museo di Geologia e Paleontologia, alla scoperta dei primi abitanti del nostro pianeta e dei “ricordini” dei dinosauri. Un appuntamento per tutta la famiglia con “Cleo e i suoi amici”, il simpatico pesciolino che ci porta a caccia di animali e piante fossili che si nascondono tra le sale del Museo. Sorprese, giochi e tante attività da fare insieme, alla scoperta di antichi paesaggi conservati all’interno delle rocce. Entrambi gli appuntamenti sono consigliati per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni, su prenotazione e fino a un massimo di 25 partecipanti.

Durata della visita 1 ora e 30

Numero massimo di partecipanti 25

Costo 5 euro per persona (gruppi di 10 persone euro 45)

Per informazioni e prenotazioni

www.musei.unipd.it

e-mail: prenotazioni.musei@unipd.it

tel. +39 0498272074

https://musei.unipd.it/it/cam-natale-speciale-palazzo-cavalli