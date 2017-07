“Palco Aperto!", improvvisazione teatrale a Ca’ Sana

Palco Aperto! dove tutto può succedere...

… se non ci siete mai stati… è ora di venire a vedere e a sentire cosa succede!

...ultima data prima di una piccola pausa estiva...

(recupero della serata che era in programma giovedì 20 luglio)

Palco Aperto è un’occasione per musicisti, attori, poeti, performers e artisti di diverso tipo per esibirsi davanti al pubblico…

...ed è un’occasione per il pubblico di assistere ad una serata ricca e variegata.

Come funziona Palco Aperto e come si partecipa?

Saranno a disposizione un palco + casse e mixer

Ogni artista avrà a disposizione 15 minuti per la propria performance

E’ possibile prenotare la propria partecipazione inviando una mail con oggetto “palcoaperto” all’indirizzo: palcoapertocasana@gmail.com

Organizzazione e scaletta a cura di:

Silvia Tiso, Anna Garbo, Giulio Gavardi

Tecnico audio: Matteo Mancin

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1963722040508286/