Serata "Palco Aperto!" a Ca'Sana

Giovedì 20 luglio dalle 21.30 torna a Ca'Sana la serata "Palco Aperto!": un'occasione per musicisti, attori, poeti, performers e artisti di diverso tipo per esibirsi davanti al pubblico e un'occasione per il pubblico di assistere a una serata ricca e variegata.

Saranno a disposizione un palco, casse e mixer e ogni artista avrà a disposizione 15 minuti per la propria performance.

Organizzazione e scaletta a cura di: Silvia Tiso, Anna Garbo, Giulio Gavardi.

Tecnico audio: Matteo Mancini.

INFORMAZIONI

É possibile prenotare la propria partecipazione inviando una mail con oggetto "palcoaperto" all'indirizzo palcoapertocasana@gmail.com