“Edipus”, spettacolo per la rassegna Padova Palcoforum al Piccolo Teatro Tom Benetollo

Cinque spettacoli per una rassegna itinerante in città. Cinque occasioni per incontrarsi riflettere e confrontarsi su tematiche importanti del nostro convivere.

Al termine di ogni serata ci sarà la possibilità per chi lo desidera di conoscere e discutere con gli attori dello spettacolo rappresentato.

Programma

24 marzo, ore 19

Piccolo Teatro Tom Benettollo

MAT-Mare Alto Teatro

Edipus

DI Giovanni Testori

con Silvio Barbiero

Edipus è un capolavoro del teatro contemporaneo, ultimo atto degli scarozzanti, ultima riscrittura di un tema classico, compiuto dal drammaturgo lombardo. Testori si serve del tema noto della tragedia ellenica come una sonda.

Tutto è noto, vissuto e compreso, la trama e gli esiti.

Questa condizione libera l’autore nella sua ricerca linguistica che assume i caratteri dell’inimitabile. Ed è proprio la lingua scoperta da Testori a rappresentare la crasi perfetta tra antico e contemporaneo che si sviluppa nei temi del testo.

Il sipario sta per calare sulla civiltà, sulla ricerca della dignità, un potere vago, religioso, politico ed economico al tempo stesso opprime piacevolmente le coscienze distratte dei tebani, ma spente ormai sono le velleità e aspirazioni di giustizia di Edipus.

Lo scarrozzante racconta, in inevitabile e simbolica solitudine, le note vicende di Edipo, dando vita a tutti i personaggi della tragedia, alternandole al racconto delle personali fatiche e del disfacimento della propria compagnia.

7 aprile, ore 19

Piccolo Teatro Tom Benetollo

Evoè!Teatro

Il drago d’oro

Di Roland Schimmelpfenning

Regia Toni Cafiero

Con: Emanuele Cerra, Clara Setti, Marta Marchi, Silvio Barbiero, Paolo Grossi

“Il Drago d’oro” è uno spaccato crudele e intricato della società di oggi: una favola nera, surreale, complessa. Al centro della scena un ristorante thai-cino-vietnamita, “Il Drago d’oro”. In cucina cinque cuochi cinesi, forse vietnamiti, forse una famiglia, accalcati tra wok bollenti: il più piccolo, quello nuovo, ha mal di denti. Fuori e dentro il ristorante s’intrecciano altre figure, volti della società in cui viviamo: un negoziante, due hostess, un uomo in camicia, una donna in rosso, un pilota, una coppia di giovani, un vecchio.. Vittime e carnefici del mondo d’oggi: un microcosmo definito dalla legge del possesso, basato sull’accumulo, sul trionfo della merce; oggetti da comprare, usare e buttare via.

25 aprile, ore 19

Auditorium Centro culturale Altinate San Gaetano

Amore ribelle

Concerto evento

Gli artisti padovani celebrano la Resistenza

Come celebrare la liberazione? Come cantare quei giorni che profumavano di libertà, di rinascita? Noi, attori e musicisti insieme sentiamo l’esigenza di farlo per regalare, ascoltare e vivere con parole che sono forse oltre la nostra comprensione emotiva, con parole e suoni che raccontano percorsi straordinari di cui desideriamo di essere all’altezza.

Vivere, quindi, e non solo “cantare” l’amore per la libertà.

Informazioni

Biglietto: euro 10 intero e euro 7 ridotto (Studenti, over 65 e soci ARCI)



MAT-Mare Alto Teatro Associazione Culturale

Cell. 3471658472

Cell. 393 9812287

info@teatrodellagranguardia.it

matspettacoli@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/MATpadova/