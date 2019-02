“Amore ribelle”, concerto per la rassegna Padova Palcoforum al San Gaetano

Cinque spettacoli per una rassegna itinerante in città. Cinque occasioni per incontrarsi riflettere e confrontarsi su tematiche importanti del nostro convivere.

Scarica la locandina con tutti gli appuntamenti della rassegna

Al termine di ogni serata ci sarà la possibilità per chi lo desidera di conoscere e discutere con gli attori dello spettacolo rappresentato.

Programma

25 aprile, ore 19

Auditorium Centro culturale Altinate San Gaetano

Amore ribelle

Concerto evento

Gli artisti padovani celebrano la Resistenza

Come celebrare la liberazione? Come cantare quei giorni che profumavano di libertà, di rinascita? Noi, attori e musicisti insieme sentiamo l’esigenza di farlo per regalare, ascoltare e vivere con parole che sono forse oltre la nostra comprensione emotiva, con parole e suoni che raccontano percorsi straordinari di cui desideriamo di essere all’altezza.

Vivere, quindi, e non solo “cantare” l’amore per la libertà.

Informazioni

Biglietto: euro 10 intero e euro 7 ridotto (Studenti, over 65 e soci ARCI)



MAT-Mare Alto Teatro Associazione Culturale

Cell. 3471658472

Cell. 393 9812287

info@teatrodellagranguardia.it

matspettacoli@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/MATpadova/