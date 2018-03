“Il giocatore”, spettacolo per la rassegna Padova Palcoforum alla sala consiliare Guizza

Sei spettacoli per una rassegna itinerante in città. Sei occasioni per incontrarsi riflettere e confrontarsi su tematiche importanti del nostro convivere.

Al termine di ogni serata ci sarà la possibilità per chi lo desidera di conoscere e discutere con gli attori dello spettacolo rappresentato.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI PADOVA PALCOFORUM

Prossimi eventi

5 e 6 maggio, ore 21

Sala consiliare Guizza

IL GIOCATORE

Di Carlo Goldoni

Con Chiara Restivo Alessi Silvio Barbiero Andrea Bellini Serena Cortese Curzio Gretter Giancarlo Nalesso Stefania Stracquadanio

Carlo Goldoni tratteggia con impressionante precisione il meccanismo della dipendenza, la prepotente irruzione nella quotidianità ma soprattutto la capacità di rendere non solo sopportabile ma perfino desiderabile la solitudine.

L’universo implode, l’autodistruzione si afferma come il gesto vitale più persausivo ed entusiasmante.

Una commedia dai meccanismi perfetti, il cui ritmo richiama perfettamente la dinamica autolesionistica di chi si getta nel vortice della dipendenza.

12 maggio, ore 21

Piccolo Teatro Tom Benetollo

BANDIERINE AL VENTO

Di Philip Lohle

Regia Toni Cafiero

Con Clara Setti Marta Marchi Emanuele Cerra Silvio Barbiero

Una commedia che tratta il tema della felicità in una società che apparentemente offre tutte le possibilità di scelta. Si parte dalla famiglia, nucleo economico di base, forma primitiva di organizzazione tra esseri umani. Si parte dalle aspirazioni, dai sogni, e dalle idee dei suoi membri, fotografie d’infanzia di qualcosa che è stato, nell’attimo esatto in cui le porte del futuro si stanno per aprire. La trama è un continuo gioco di incidenti, circostanze, ribaltamenti, interventi con il pubblico che tra un sorriso e l’altro tende verso un finale, dove i personaggi, prima burattinai di un sistema economico, alla fine verranno da quest’ultimo travolti.

SCARICA IL VOLANTINO CON I DETTAGLI

Biglietti

Intero 10 euro, ridotto 8 euro (studenti, over 65 e soci Arci)

Informazioni

MAT-Mare Alto Teatro Associazione Culturale

347.1658472

matspettacoli@gmail.com

Gallery