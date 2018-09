"Palestra di botta e risposta" torna a Padova il torneo di dibattito per le scuole

La Palestra di botta e risposta è un progetto universitario di formazione al dibattito regolamentato iniziato nel 2006, che vede protagonisti degli studenti dotati di capacità logica e retorica, creativi e metodici, estrosi e disciplinati, impegnati a mostrare la bellezza del ragionare e a far valere i propri argomenti a fronte di argomenti opposti.

Le date

La filosofia della Palestra di botta e risposta, ideata dall’Università di Padova e collegata al corso di Teoria dell’argomentazione tenuto dal Pprofessor Adelino Cattani, si ispira all’idea che la discussione non sia solo un diritto e un dovere, ma anche un piacere. Il progetto si attua in forma di torneo destinato agli istituti superiori. Il quinto torneo nazionale di dibattito si svolgerà a Padova da venerdì 28 a domenica 30 settembre e gli incontri di qualificazione avranno luogo nelle aule del dipartimento di Sociologia dell’ateneo patavino in via Cesarotti 12. La finalissima, che si svolgerà domenica 30 settembre alle 14, si terrà nella Sala studio teologico del Santo, in basilica.

Temi

I temi di dibattito proposti in questa edizione saranno:

Smartphone e tablet in classe migliorano l’apprendimento?

Tutto si può perdonare?

Conta di più sapere o volere?

Scuole partecipanti

Agli incontri partecipano, in rappresentanza di 12 regioni, le squadre delle seguenti scuole, (formate secondo il protocollo Patavina Libertas ispirato alla tradizione delladisputatio, delle controversiaee della retorica classica e contemporanea):

Liceo Agnesi, Merate (LC)

Rete Albero della Vita (Licei Benedetto da Norcia e Orazio di Roma e Liceo Fiorentino di Cosenza)

IIS Alfano, Termoli (CB)

Rete Apuania dibatte (IIS Leonardo da Vinci di Villafranca Lunigiana e Liceo Rossi di Massa).

Istituto Don Bosco, Padova

Rete Dibattito e Cittadinanza (Licei Alfieri, Gioberti e Majorana di Torino)

Liceo Malpighi, Bologna

Liceo Messedaglia, Verona

Liceo Paolo Diacono, Cividale del Friuli (UD)

Liceo Rinaldini, Ancona

Liceo Torricelli, Bolzano

La partecipazione alla manifestazione è libera e gratuita.

Informazioni