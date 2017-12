Pallanuoto: le partite dell'A1 Femminile e dell'A2 Maschile allo stadio del Pebiscito

A1 FEMMINILE

Lantech Plebisicito vs Nuoto Club Milano

sabato 9 dicembre, ore 15

Stadio della Pallanuoto CS Plebiscito - Padova

Arbitri designati Nicolosi e Piano

“Abbiamo archiviato l'ultimo soddisfacente weekend di Coppa e siamo pronti a rituffarci in campionato. La Coppa mi ha dato ottime indicazioni ma fondamentale sarà per noi, in questo periodo, dare continuità alle nostre prestazioni. Quella di sabato sarà una partita dove occorre avere la giusta mentalità e il giusto atteggiamento, questo Campionato sta dimostrando che se non si scende in vasca con il giusto approccio le partite si perdono!”, così Stefano Posterivo ha introdotto la partita di sabato pomeriggio contro il Nuoto Club Milano.

A2 MASCHILE

Plebiscito vs Rari Nantes Sori

sabato 9 dicembre, ore 16.30

Stadio della Pallanuoto CS Plebiscito - Padova

Arbitri designati Bonavita e Minelli

Arrivano i liguri della Rari Nantes Sori sabato allo Stadio della Pallanuoto del CS Plebiscito di Padova; Capitan Tomasella guiderà in campo i suoi alla ricerca di altri tre punti fondamentali in questo avvio di Campionato, mentre dalla panca non mancheranno gli ormai tradizionali richiami di coach Fasano che così commenta: “Sabato affrontiamo una squadra che si è rinnovata molto e nei primi sette giocatori e che comunque nella prima giornata ha fatto una gran gara e portato a casa una bella vittoria a Cagliari. Noi abbiamo rialzato un po' il morale dopo la vittoria di sabato scorso e stiamo lavorando per continuare a migliorarci nelle prestazioni e nella condizione fisica”.

RISTORO

Alla fine della partita è stato organizzato un goliardico Quinto Tempo nel bar del Centro Sportivo Plebiscito, durante il quale il gestore Diego proporrà panini con porchetta e birre alle squadre maschili e femminili che prenderanno parte al pomeriggio pallanotistico di Padova.

