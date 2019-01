Preliminary Round di Euro League, pallanuoto femminile nel weekend al Plebiscito

Si avvicina il primo appuntamento internazionale della Lantech//Longwave Plebiscito Padova di questa stagione 2018/2019, il Preliminary Round di Euro League che vedrà le patavine impegnate da venerdì 25 a domenica 27 gennaio contro Ugra Kanthy-Mansiysk (RUS), La Sirena CN Matarò (ESP) e Olympiakos (GRE) per conquistare un posto nei quarti di finale europei.

Non è un segreto che l’Europa uno degli obiettivi prioritari del Plebiscito: «sarà una bella tre giorni di coppa, è un appuntamento importante che aspettiamo dall’inizio dell’anno» commenta il tecnico Stefano Posterivo «affronteremo un girone difficile, come è giusto che sia a questi livelli, tre ottime squadre con ottima esperienza nelle coppe, ma noi siamo un gruppo ambizioso, abbiamo sempre tanta voglia di misurarci e giocare con le più forti, e ovviamente se vogliamo arrivare in fondo è da queste partite che dobbiamo passare. Abbiamo lavorato intensamente e preparato tutti e tre gli incontri. Sappiamo che dovremo mettere in mostra le nostre doti migliori, tecniche, tattiche e soprattutto caratteriali. Siamo pronti a farlo, con la nostra intensità e con tanto cuore e voglia di andare avanti, approfittando del fatto di poter giocare in casa mettendoci quel qualcosa in più anche per chi verrà a sostenerci».

Positivo anche il capitano Laura Teani: «siamo pronte e cariche ad affrontare questo turno di coppa, ci stiamo preparando bene sia fisicamente che tatticamente. Sappiamo che saranno tutte partite difficili contro avversari di alto livello e che molto dipenderà da noi e dalla nostra concentrazione, dalla determinazione e dalla voglia che decideremo di mettere in acqua. Vogliamo con tutte noi stesse passare il turno perché è uno degli obiettivi che siamo prefissate a inizio stagione e non lasceremo niente al caso, affronteremo ogni partita come una battaglia. Ne approfitto per rinnovare a tutti l’invito di venire a sostenerci».

Ingresso (a giornata): 5 euro intero, 3 euro ridotto, gratuito con Tessera del Tifoso

Programma

Venerdì 25 gennaio

Ore 18 - Plebiscito Padova vs Khanty Mansiysk

Ore 20 - La Sirena CN Matarò vs Olympiacos

Sabato 26 gennaio

Ore 17 - Olympiacos vs Ugra Khanty-Mansisk

Ore 19 - Plebiscito Padova vs La Sirena CN Matarò

Domenica 27 gennaio

Ore 10 - Ugra Khanty-Mansiysk vs La Sirena CN Matarò

Ore 12 - Olympiacos vs Plebiscito Padova

Info web

https://www.facebook.com/events/1987933821509586/