Pallanuoto femminile: Lantech - Waterpolo Messina per il recupero di Campionato

Mercoledì 10 gennaio Lantech Plebiscito Padova ospita tra le mura amiche dello Stadio della Pallanuoto le siciliane di Waterpolo Messina, allenate da Misiti, per il recupero dell’ottava giornata di Campionato di Serie A1 Femminile.

Fischio d'inizio alle ore 15.15, con direzione di gara affidata alla coppia Ferrari e Paoletti.

Sarà l'occasione per voltare pagina dopo il brutto fine settimana appena trascorso, che ha visto la compagine padovana di mister Posterivo abbandonare la Coppa Italia in seguito alla sconfitta rimediata domenica mattina contro il Cosenza di Marco Capanna.

C'è voglia di riscatto in casa Plebiscito, le ragazze vogliono dimostrare di essere ancora la formazione che ha saputo imporsi negli ultimi anni, come si evince dalle parole di Laura Barzon, veterana e da sempre anima della squadra: "La partita di Messina arriva in un momento sicuramente particolare, in queste ultime gare non siamo riuscite a tirare fuori la forza che contraddistingue il nostro gruppo, abbiamo passato un momento difficile ma già lunedì insieme a Stefano abbiamo cominciato la settimana analizzando il tutto e domani sarà una bella prova di riscatto; abbiamo ancora la possibilità di giocarci due nostri importanti obiettivi, e noi non molleremo niente!".