Pallanuoto maschile serie A2: Plebiscito Padova vs Reale Mutua Torino 81

Torna a giocare tra le mura casalinghe la serie A2 maschile del Plebiscito Padova che sabato 2 febbraio affronterà, alle ore 16, il Torino 81 secondo in classifica.

Dettagli

Igor Martinovic: «rientrano Francesco Robusto e Riccardo Gottardo, quindi la rosa dovrebbe essere al completo. Ci stiamo preparando bene, e speriamo di giocare una buona partita, soprattutto davanti al pubblico di casa. Il Torino è una squadra forte, sono retrocessi dalla serie A1, tengono un ritmo di gioco più elevato rispetto all’A2. Noi cercheremo di essere preparati, dare come sempre il mille per centro e gestire al meglio la partita. Come ho già detto anche l’ultima volta, i ragazzi devono imparare a rimanere più calmi nei momenti caldi dei match, per evitare di prendere squalifiche che poi vanno ad inficiare nelle partite importanti, le ultime della prima parte del campionato. Sarà comunque ancora importante puntare sui giovani” continua il tecnico “sabato scorso a Lavagna hanno giocato anche i giovanissimi, tra cui il 2003 Alberto Biasutti, all’esordio».

Info

Ottava giornata di serie A2 maschile per il Plebiscito Padova, che affronterà i secondi in classifica del Torino 81.

Vi aspettiamo per sostenere i ragazzi

Quando: Sabato 2 febbraio ore 16

Dove: Stadio della pallanuoto del C.S. Plebiscito, via Guglielmo Geremia 2/2 - 35133 Padova

Chi: Plebiscito Padova vs Reale Mutua Torino 81

Ingresso gratuito