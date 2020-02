Pallanuoto serie B maschile: Plebiscito Padova VS Bergamo

Un’altra giornata in casa, sabato 15 febbraio, per il Plebiscito Padova, che nella quinta di Campionato Serie B affronterà, alle 18.30 presso lo Stadio della Pallanuoto di Vva Geremia, la Pallanuoto Bergamo attualmente seconda in classifica, a tre punti dai patavini.

«Bergamo ha una rosa molto simile alla Pallanuoto Como, che abbiamo affrontato sabato scorso» commenta il tecnico Gianluca Garibaldi «un buon equilibrio tra giocatori giovani e giocatori esperti. Sabato mi aspetto una partita difficile, dobbiamo affrontarla con la giusta determinazione per evitare gli errori che abbiamo commesso nella scorsa giornata, ovvero troppe distrazioni difensive, poca lucidità e cattiveria sotto porta nelle molte situazioni di attacco create. Come ho già sottolineato, quando giochiamo in casa non dobbiamo concedere nulla e affrontare tutte le situazioni con più cinismo, ma sono certo che con l’avanzare del campionato riusciremo a migliorare sotto questo aspetto».

Il Bergamo, inoltre, arriverà a Padova dopo una vittoria (contro Reggiana Nuoto) e con la voglia di mettere in difficoltà la capolista “è una partita importante” continua Garibaldi “loro sono una squadra candidata ad arrivare tra le prime quattro del girone, per poter poi disputare i play off promozione. Arriveranno a Padova con la voglia di metterci in difficoltà e di ottenere il risultato. Dovremo stare attenti fin dalle fasi iniziali del match, giocando la nostra pallanuoto, con più attenzione e freddezza”.

Il Plebiscito Padova sabato dovrà fare a meno di Francesco Robusto, squalificato per una giornata, ma recupererà Riccardo Gottardo e, a pieno regime, Marco Zanovello.

