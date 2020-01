Pallanuoto serie B maschile: Plebiscito Padova VS Sporting Lodi

Seconda giornata di campionato serie B maschile ed esordio casalingo per il Plebiscito Padova, che sabato 25 gennaio alle ore 18.30 affronterà lo Sporting Lodi, dopo la bella vittoria della scorsa settimana contro Brescia Waterpolo.»

«Loro arrivano da una prima di campionato molto positiva in cui hanno giocato con Pallanuoto Como e hanno vinto per 11 a 9” commenta il tecnico Gianluca Garibaldi “è una partita assolutamente da non sottovalutare: loro sono una squadra molto preparata ed allenata, il loro tecnico è molto bravo. Guardando i video delle loro partite e informandoci abbiamo visto che sono molto ordinati, giocano bene a pallanuoto. Sono una squadra abbastanza giovane ma hanno preso un giocatore dal girone sud di alto livello per questa categoria, d’esperienza, che fa girare molto bene la squadra. Noi, come dovremo fare ogni sabato di campionato, dobbiamo mettere in acqua la nostra pallanuoto, giocare il nostro gioco senza pensare a chi abbiamo davanti. Ovviamente prepariamo partita per partita a seconda dell’avversario, ma l’obiettivo è giocare sempre al massimo».

L'evento

L’appuntamento è quindi per sabato 25 gennaio ore 18.30 allo Stadio della Pallanuoto del C.S. Plebiscito.

Ingresso gratuito.

Info web

