Pallanuoto al Plebiscito, gli incontri del weekend

Di seguito le partite in programma sabato 16 febbraio al Plebiscito.

Decima giornata di serie A2 maschile per il Plebiscito Padova, che affronterà la NC Civitavecchia.

Vi aspettiamo per sostenere i ragazzi!

Attenzione: la partita è alle ore 15

Quando: Sabato 16 febbraio ore 15

Dove: Stadio della pallanuoto del C.S. Plebiscito, via Guglielmo Geremia 2/2 - 35133 Padova

Chi: Plebiscito Padova vs NC Civitavecchia

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2497408910301005/

4^ giornata di ritorno campionato femminile di pallanuoto serie A1

Le campionesse in carica della Lantech//Longwave Plebiscito Padova sfideranno presso lo stadio della pallanuoto di via G.Geremia la RN Florenti

Quando: sabato 16 febbraio 2019 ore 18 (a seguire della partita di serie A2 maschile, con inizio alle ore 15)

Dove: Centro Sportivo Plebiscito, via G.Geremia 2/2

Chi: Lantech//Longwave Plebiscito Padova vs RN Florentia

Quanto: biglietto (intero 5 euro, ridotto 3 euro) o abbonamento (Tessera del Tifoso).

Evento facebook https://www.facebook.com/events/288138958530263/

Dettagli

Serie A1, la Lantech//Longwave riparte dalla Florentia

Tornano a giocare in casa, nella quarta di ritorno del campionato serie A1 femminile, le campionesse d’Italia in carica della Lantech//Longwave Plebiscito Padova, che sabato 16 febbraio alle ore 18 affronteranno presso lo Stadio della Pallanuoto di via Geremia la Rari Nantes Florentia, quinta in classifica (17 punti) proprio alle spalle delle patavine (25 punti).

“Veniamo da un periodo difficile” commenta il tecnico Stefano Posterivo “abbiamo affrontato un periodo post coppa europea molto complicato, con due sconfitte in tre partite di campionato, che ci hanno relegato in quarta posizione in classifica”. Positivo però per il prosieguo della stagione “sono convinto che ne usciremo, abbiamo tutte le possibilità per farlo. Dobbiamo sicuramente migliorare e cambiare atteggiamento, ma ho fiducia assoluta in questo gruppo e nel nostro lavoro”.

Serie A2: a Padova arriva il Civitavecchia

Decima giornata di campionato insidiosa per il Plebiscito Padova, nel campionato di pallanuoto serie A2 maschile, che affronterà sabato 16 febbraio alle ore 15 la NC Civitavecchia, ottavo in classifica a pari punteggio con i patavini, in decima posizione.

“La prossima partita contro il Civitavecchia non sarà semplice” commenta il tecnico Igor Martinovic “è una squadra in cui giocano molti atleti esperti, il centroboa è uno dei migliori giocatori della serie A2, noi ci stiamo preparando e cercheremo di conquistare la vittoria in casa. Ci stiamo allenando bene, questi tre punti sono fondamentali e i ragazzi lo sanno, perché potremmo scavalcare la metà classifica e posizionarci al quinto posto. Sarà una partita dura per noi, ma daremo tutto, soprattutto davanti al pubblico di casa”.

Info web

https://www.facebook.com/C.S.Plebiscito/

Gallery