Volley, Italia-Cina alla Kioene Arena

Alle ore 18 di domenica 2 settembre, la Kioene Arena ospita la Nazionale italiana di pallavolo maschile in occasione di un test match contro la Cina.

Padova è stata infatti scelta come sede di uno degli ultimi test della nazionale di coach Gianlorenzo Blengini in vista dei Mondiali che si giocheranno dal 9 al 30 settembre tra Bulgaria e Italia.

Biglietti

I biglietti per assistere alla sfida amichevole si possono acquistare, a partire da lunedì 18 giugno, sul circuito Midaticket, tramite i siti internet www.fipavpd.net, www.fipavveneto.net e www.pallavolopadova.com. Sarà così possibile comprare il proprio biglietto in prevendita on-line scegliendo il posto a sedere.

Biglietti da 11,50 a 28 euro + diritti di prevendita.