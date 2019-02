Pallavolo: Kioene Padova vs Calzedonia Verona alla Kioene

È partito il countdown per il derby tra Kioene Padova e Calzedonia Verona. Alle ore 18 di domenica 3 marzo i bianconeri ospiteranno gli scaligeri alla Kioene Arena per dare vita a un match di grande interesse. I biglietti si possono ancora acquistare in prevendita accedendo alla sezione “Biglietteria-Biglietti” del sito www.pallavolopadova.com.

«Vogliamo giocare bene e divertirci»

«Verona è una squadra ben attrezzata – dice il capitano Dragan Travica – che ha tutte le carte in regola per puntare alto. Nella sfida d’andata noi eravamo riusciti a vincere, ma credo che questa gara sarà diversa dato che verranno qui agguerriti per proseguire la loro marcia dopo il k.o. interno contro Milano. Noi però li affronteremo in casa, vogliamo giocare bene e divertirci. Se questi tre fattori riusciranno a fondersi perfettamente, sono sicuro che daremo vita a un derby molto interessante e che vogliamo vincere per mettere in cassaforte al più presto l’obiettivo play off».

I precedenti tra Padova e Verona

Quella di domenica sarà la sfida n. 24 tra Padova e Verona. A livello statistico, l’ago della bilancia pende a favore degli scaligeri, che si sono imposti per 15 volte contro le 8 dei patavini. Nella sfida d’andata disputata lo scorso 2 dicembre 2018 all’AGSM Forum, i bianconeri s’imposero col punteggio di 1-3. L’ultima vittoria di Verona risale al 21 aprile 2018, con il 3-2 ottenuto in occasione della seconda giornata di semifinali play off 5° posto.

Intrattenimento nelle pause set

Domenica saranno ospiti le ragazze di Athlegym 2008, società di Selvazzano Dentro (PD) che svolge le sue attività presso gli Impianti sportivi Ceron da circa 20 anni e a Caselle di Selvazzano. Durante le pause di set si esibiranno in alcune performance di danza e ginnastica artistica.

Kioene green club

È nato l’esclusivo “Kioene Green Club”. Indossando la Kioene Green t-shirt durante i match casalinghi, i tifosi potranno ottenere tanti premi e agevolazioni offerti dai partner della Kioene Padova. La Kioene Green t-shirt si potrà acquistare domenica al Kioene Store all’interno della Kioene Arena.

Dettagli

Kioene Padova – Calzedonia Verona

Superlega Credem Banca | Regular Season

domenica 3 marzo | 18 | kioene arena

Aperture prevendite online il 18.02.2019 sul circuito midaticket

Prezzi biglietti

parterre 20 euro

tribuna centrale sud 13 euro

tribuna centrale sud visibilità ridotta 12 euro

tribuna laterale sud 12 euro

tribuna laterale sud visibilità ridotta 12 euro

tribuna centrale nord 16 euro

tribuna centrale nord visibilità ridotta 13 euro

tribuna laterale nord 12 euro

tribuna laterale nord 12 euro

gradinata intero 12 euro

gradinata ridotto 10 euro

Info web

