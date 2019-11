"La panchina rossa", flash mob per dire no alla violenza sulle donne a Piove di Sacco

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, a Piove di Sacco, donne e uomini si ritrovano per dipingere una panchina di rosso.

Un gesto piccolo ma concreto, che ricorda il nostro impegno costante per combattere la violenza.

Dove e quando

Appuntamento il 23 novembre dalle ore 10 alle 12 alla Biblioteca "Diego Valeri".

Dettagli

L'Associazione Lottodognimese, in collaborazione con il Comune di Piove di Sacco, ha organizzato la dipintura della panchina rossa, in forma di flash mob presso la Biblioteca "Diego Valeri".

È un'azione simbolica, che stringe assieme le persone, che attesta l'unione della comunità nella lotta alla violenza sulle donne. Di recente c'è stato il femminicidio di Giulia, ad Adria. È possibile fare qualcosa prima che questo accada? La violenza sulle donne è un'emergenza, ma non basta appellarci alle istituzioni, è la comunità in cui viviamo il rifugio per chi si trova in difficoltà, la nostra sicurezza: le altre donne, gli altri uomini.

È necessario fare rete, informarci, parlare tra noi...prima della denuncia ci sono le persone vicine con cui parlare, presenti... quello che accade capita a noi.

Info web

https://www.facebook.com/events/770182833423803/