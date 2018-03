Paola Caenazzo mostra a Palazzo Moroni ”Padova-Atene andata e ritorno. Identità in movimento”

Inaugurazione: 8 marzo 2018, ore 17.30

SCARICA IL DEPLIANT DELL'INAUGURAZIONE

Paola Caenazzo, formatasi alla scuola di pittura di Iorgos Rorris ad Atene, con questa mostra ci invita a compiere un viaggio tra Padova ed Atene che ripercorre le traiettorie spaziali ed emozionali attraverso le quali la sua pittura prende vita e si trasforma. Per l’artista Atene è il luogo del mito in cui accedere alla ricerca dell’essenza dell’essere dove la bellezza non è fine a se stessa ma è virtù e verità. Il ritorno a Padova, città ultramillenaria in cui cultura, arte e storia sono strettamente connesse, è recupero delle proprie radici, immersione nella vita popolare della sua terra, confronto tra memoria e contemporaneità.

Informazioni

Ingresso libero

Orario: 9.30-12.30 / 14-18 (fino al 15 aprile)- 9.30-12.30 / 14-19 (dal 16 aprile); Chiuso i lunedì non festivi

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

Servizio Mostre

tel 049 8204538

paganie@comune.padova.it

www.paolacaenazzo.it

Gallery