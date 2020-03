Paolo Conte al Gran teatro Geox

In ottemperanza all’emergenza sanitaria per evitare il diffondersi del COVID-19 e alle relative disposizioni ministeriali, in accordo con il management dell’artista, Zed e Gran Teatro Geox comunicano il rinvio del concerto di Paolo Conte, originariamente previsto per il 21 marzo, al 17 ottobre 2020.

I biglietti acquistati per la data originaria restano validi alle medesime modalità di fruizione.

---

Paolo Conte

sabato 17 ottobre 2020, ore 21.15

Gran Teatro Geox - Padova

Dettagli

Paolo Conte guiderà il suo pubblico in un viaggio a ritroso nei grandi classici di una carriera lunga più di cinquant’anni, a cominciare proprio da ‘Azzurro’, il primo brano da lui scritto e poi interpretato da Celentano, quello che lo ha portato ad essere conosciuto in Italia e nel mondo.

Nato ad Asti, il debutto da protagonista avviene nel 1974 con l’album Paolo Conte al quale seguirà una produzione musicale sempre innovativa e raffinata che arriva fino ad oggi ad annoverare 15 album di studio, oltre a numerosissimi live e antologie, regalando alla musica italiana colori e suggestioni di un sapore unico e inconfondibile. Fra i suoi più grandi successi ricordiamo Via con me, Diavolo Rosso, Bartali, Gli Impermeabili, Max, Gelato al limon, Sotto le stelle del jazz, Aguaplano.

L’originalità musicale di Paolo Conte è oggi apprezzata nei teatri di tutto il mondo ed è motivo di orgoglio per lo stile e per l’immagine dell’Italia all’estero. Sul palco del Gran Teatro Geox il maestro sarà accompagnato da Nunzio Barbieri (Chitarra – Chitarra Elettrica), Lucio Caliendo (Oboe – Fagotto – Percussioni –Tastiere), Claudio Chiara (Sax Contralto – Sax Tenore – Sax Baritono – Flauto – Fisarmonica – Basso – Tastiere), Daniele Dall’Omo (Chitarre), Daniele Di Gregorio (Batteria – Percussioni – Marimba – Piano), Luca Enipeo (Chitarre), Francesca Gosio (Violoncello), Massimo Pizianti (Fisarmonica – Bandoneon – Clarinetto – Sax Baritono – Piano – Tastiere), Piergiorgio Rosso (Violino), Jino Touche (Contrabbasso – Basso elettrico – Chitarra Elettrica), Luca Velotti (Sax Soprano– Sax Tenore – Sax Contralto – Sax Baritono – Clarinetto).

Biglietti

Biglietti in vendita da lunedì 7 ottobre alle ore 10 su zedlive.com, Ticketmaster Italia e punti vendita autorizzati.

Info web

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-paolo-conte-padova/