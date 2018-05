"Paolo De Poli artigiano, imprenditore, designer", presentazione del volume a Padova

La casa editrice Il Poligrafo presenta il volume a cura di Alberto Bassi e Serena Maffioletti sull’artista Paolo De Poli (Padova, 1905-1996) in un incontro che si svolge nella sala del Romanino dei Musei Civici Eremitani venerdì 18 maggio alle ore 17.30.

Andrea ColasioAssessore alla Cultura, Comune di Padova

Serena Maffioletti Università Iuav di Venezia

Francesca Castellani Università Iuav di Venezia

Dario Scodeller Università di Ferrara

Alberto Bassi Università Iuav di Venezia

Formatosi tra Padova e Venezia, De Poli ha conferito nuova vita all’antica arte della lavorazione dello smalto su metallo estendendone i tradizionali campi di applicazione (oggetti preziosi, arte sacra) agli oggetti e complementi d’arredo, sconfinando negli ambiti propri del design. Dagli anni Trenta intraprende un’intensa collaborazione con artisti e architetti, in particolare Gio Ponti: su loro disegno o su propria ispirazione realizza un altissimo numero di opere di notevole qualità.

La produzione ampia e variegata dell’artista ha saputo valorizzare le qualità intrinseche dello smalto, la brillantezza e la stabilità dei colori.

Le sue opere, tra le più rappresentative dell’arredo e dell’industrial design “made in Italy”, hanno inquadrato il maestro nel contesto dell’artigianato di eccellenza, facendone emergere l’animo imprenditoriale. De Poli ha saputo trasformare l’attività artigianale in una micro-impresa secondo modalità caratteristiche del design italiano, sviluppando un’autonoma progettualità che spazia dal pezzo unico alla piccola e media serie produttiva. Un successo sancito dalla presenza dei suoi lavori in mostre, musei e riviste nazionali e internazionali, distribuiti e venduti in tutto il mondo.

18 MAG 2018

17.30

Musei Civici agli Eremitani

