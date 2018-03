Doppio incontro con gli autori alla libreria Zabarella con Paolo Malaguti e Laura Scarpa

La libreria Zabarella ospita sabaro 24 marzo due eventi dedicati alla Prima Guerra Mondiale e legati a "Be Comics!" e “Libro: che spettacolo!”.

Presentazione di "War Painters"

Il primo evento, alle 11, nell'ambito di BeComics è la presentazione in anterpima della graphic novel “War painters”.

Laura Scarpa presenta il suo nuovo libro "War Painters. 1915-1918. Come l'arte salva dalla guerra", pubblicato da ComicOut, e in libreria dal prossimo 12 aprile. Con lei sarà presente all'incontro il dottor Andrea Colasio, assessore alla cultura del comune di Padova ed esperto storico del periodo.

I tre racconti che compongono "War Painters" sono ambientati nelle trincee e in prima linea, durante la Grande Guerra.

Queste tre storie pongono la domanda se l'arte possa essere salvifica e difenderci dagli orrori delle guerre, ieri come oggi. Un pittore, una scultrice e le canzoni dei soldati provano ad aiutare corpi e animi. Salvezza o illusione? La risposta tocca al lettore.

Paolo Malaguti presenta "Prima dell'alba"

Alle ore 18 invece nell'ambito di “Libro: che spettacolo!”, giunto alla XII edizione, con la collaborazione di Ministero dei Beni Culturali, Agis e Federculture, l'autore veneto Paolo Malaguti presenta il suo “Prima dell'alba”, Neri Pozza editore, romanzo in memoria dell’artigliere Alessandro Ruffini fucilato a ventiquattro anni a Noventa Padovana, il 3 novembre 1917, per un sigaro.

L'incontro sarà preceduto da una breve presentazione dello spettacolo “Lunga giornata verso la notte” in scena la sera stessa al Teatro Verdi, dove il 25 marzo dal palcoscenico lo scrittore padovano torna a parlare del suo romanzo poco prima della pomeridiana ore 16.

Libro: che spettacolo!

L’iniziativa dell’Agis consente a scrittori e poeti di raccontare le loro opere dai palcoscenici e che promuove la lettura e lo spettacolo dal vivo, favorendo un’interazione fra il teatro, la letteratura e l’intera filiera culturale, approda a Padova.

Giunta alla XI edizione, dedicata alla memoria di Giorgio Pressburger, la rassegna, con il patrocinio del Ministero per i Beni, le Attività culturali e Turismo, prevede quaranta incontri ravvicinati tra il libro e lo spettacolo in tredici città, con trentuno autori, noti e meno noti, in venti teatri ma anche in istituzioni culturali di prestigio, quali la Società Dante Alighieri, librerie, biblioteche, musei, spazi aziendali come la Tim, che, in rete, creano un circuito artistico proteiforme, con la finalità di moltiplicare le opportunità di comunicazione di libri e spettacoli portandoli al di là dei luoghi ad essi deputati.

