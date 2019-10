Aperitivo con Paolo Malaguti e presentazione del libro "L'ultimo carnevale" a Conselve

Aperitivo con Paolo Malaguti, presentazione del libro "L'ultimo carnevale" edito #solferino .

Ingresso libero.

Dopo la presentazione ed il #firmacopie, seguirà il nostro immancabile aperitivo e scambieremo come sempre quattro chiacchere con l' autore ed amico Paolo.

19 febbraio 2080. Martedì grasso. C'è nebbia, sulla #laguna deserta, i turisti non sono ancora arrivati. Affluiranno appena farà giorno, pagando il biglietto e passando dai tornelli: già, perché da quando venezia è stata dichiarata non più agibile, evacuata e trasformata in venice park - la più pittoresca delle attrazioni italiane - non esistono più residenti. Solo il circo quotidiano dei visitatori e degli accompagnatori, oltre a un pugno di resistenti che vorrebbe vederla tornare viva e abitata. In questo giorno d'inverno ci sono michele e sandro, guardiani che pattugliano la laguna. C'è carlo, guida turistica appena promossa (e già in un mare di guai). C'è #rebecca, la combattiva attivista disposta a trasformarsi in assassina pur di non rassegnarsi alla morte della sua città. E c'è giobbe, un vecchio che ha perso tutto: la moglie, la casa, la memoria... Ma l'unica cosa che gli è rimasta, un #segreto racchiuso in un mazzo di chiavi, può cambiare il futuro. Che infatti cambierà, nell'arco di un'indimenticabile giornata di #carnevale. Allucinazione e #realismo, tenerezza e mistero sono le cifre di un romanzo storico diverso da ogni altro, capace di proiettare il passato in un futuro prossimo che somiglia vertiginosamente al nostro. La città d'arte più famosa al mondo fa da scenario a un'avventura dal passo di nebbia e di tuono, in cui si muovono quattro personaggi che in modi diversi dovranno scegliere tra se stessi e #venezia.

Paolo Malaguti è nato a #Padova nel 1978. Docente di lettere a #BassanodelGrappa e autore di romanzi e saggi, è entrato nella dozzina del #PremioStrega con La reliquia di Costantinopoli. Ha scritto poi Prima dell’alba (Neri Pozza 2017) e - Lunga la Pedemontana 2018.

