"Papà e luna", lettura e laboratorio creativo presso la giraffa Gina

I papà servono anche a scoprire cose meravigliose come la luna. Dopo la lettura useremo la tecnica del collage per fare la luna di carta stagnola. Giovedì 19 marzo alle 17 per bambini di 2-4 anni, l’attività dura un'ora e mezza al costo di 5 euro.

Informazioni, prenotazioni e contatti

Tel. 346-2741197 oppure info@lagiraffagina.it

Web: https://www.facebook.com/lagiraffagina/

