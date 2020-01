Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2579119185745941/

Paprico live - funk, rock, hip hop al Monkey Business, appuntamento lunedì 6 gennaio alle 21.30.

Paprico è una band che spazia dal Funk al Jazz, dal Rock all'Hip-Hop e che ha attualmente due formazioni attive, una in Italia e una a Budapest.

Il progetto, che nasce dall'idea del chitarrista Riccardo Trombini di creare un sound originale ispirato dai grandi della scena musicale Yankee, ha visto la band esibirsi in diversi palcoscenici, dai piccoli Jazz Club agli stage dei Festival europei, collaborando inoltre come “Live Beatmakers” alle BATTLE Hip-Hop di importanti Contest di ballo.

Dopo una stagione in Ungheria, il gruppo si ritrova in Italia nella sua formazione originale:

Enrico Di Stefano (Alto sax),

Giulio Dalla Mora (Sax Baritono),

Luca De Toni (Basso),

Damiano Bianchi (Batteria),

Riccardo Trombini (chitarra e voce)

e ospite d'eccezione alle Enrica La Penna (seconde voci).

