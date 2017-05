“La parabola del Veneto” presentazione alla Galleria Cavour

Introduce Maristella Mazzocca.

Conduce Raffaella Bettiol.

Presentazione di Francesco Iori.

Sarà presente l’autore.

Un tentativo di comprendere quello che è avvenuto in mezzo secolo nel Veneto, passato, in pochi lustri, dalla modestia di una pur dignitosa povertà ad uno sfavillante benessere, poggiante tuttavia su un’illusoria ricchezza.

Gli eventi che si sono venuti determinando in Italia e segnatamente nel Veneto negli anni dal 2008 in avanti sono ancora tutti confusamente percepiti come un qualcosa di “critico”, come la fatalistica sommatoria di una pluralità di vicende finanziarie, economiche, po­litiche che hanno sconvolto non solo gli abituali equi­libri della vita economica, ma anche lo sperimentato e illusoriamente consolidato assetto sociale di numerosi cittadini, di interi nuclei familiari, così come di una quantità impressionante di soggetti imprenditoriali.

Ciò che più sorprende, in tutto questo metamorfico processo, è il fatto che nessuno si sia levato ad azzardare una qualche convincente e rassicurante interpretazione di quanto accaduto e, soprattutto, ad annunciare dei ragionevoli rimedi da mettere in atto.

Nessuno che abbia convincentemente provato ad of­frire una spiegazione storica degli eventi che si sono succeduti, e men che meno ad ipotizzare delle soluzio­ni, attraverso le quali far ritornare il Veneto alla pristi­na condizione di regione emblematica di uno sviluppo equilibrato, di una società operosa e di un assetto so­ciale di larga e condivisa coesione.

L’analisi sviluppata vuole lanciare una fiduciosa proposta di futuro, che faccia principalmente leva su quel patrimonio di storia, di cultura, di conoscenza, di operosità che rappresenta il connotato più apprezzabile di questa regione.

Giorgio Bido, già dirigente del mondo associativo artigiano, è autore dalla solida cultura storico-letteraria e dalla singolare capacità di analisi socio-economica.

Informazioni:

Ingresso libero

