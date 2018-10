Halloween Paranormal Investigations a Villa Miari de’ Cumani

Villa Miari de Cumani, Via Roma 1 – Sant’Elena

Mercoledì 31 ottobre 2018, dalle ore 21

Dettagli

Nella notte delle streghe, dei fantasmi e degli spiriti si organizza una serata speciale presso Villa Miari de’ Cumani a Sant’Elena .

Nel settembre dello scorso 2016 l’Associazione Culturale ”Legends Investigations” ha effettuato una serie di indagini all’ interno della Villa, i cui risultati saranno resi noti nel corso della serata. Illustreremo gli esiti dell’attività investigativa, proietteremo il video girato e mostreremo la fotografia più significativa scattata nel corso della notte. Vi anticipiamo che, proprio in merito a questa fotografia, i membri dell’Associazione riferiscono la presenza di una “possibile anomalia da ricondurre a cause indubbiamente incomprensibili, o non spiegabili tecnicamente”.

Che si trattasse dello spirito di uno degli antichi abitanti del suggestivo maniero? Dopo aver ascoltato i nostri racconti da brivido starà ad ognuno di Voi trarre la propria conclusione.

Seguirà quindi la visita guidata della Villa Miari de’ Cumani.



Per la tipologia di tematiche trattate l’evento potrebbe essere inadatto a bambini.

Primo Tour: inizio ore 21

Secondo Tour: inizio ore 23

Prezzo: 12 euro a persona (inclusa visita guidata e illustrazione dei risultati delle indagini)

Dove: Villa Miari de’ Cumani, Via Roma, 1 – Sant’Elena

La villa

La Villa e il Parco: Villa Miari de’ Cumani si caratterizza per la struttura ibrida combinata di Villa e Castello, data dall’unione, nella parte abitativa, dei tratti tipici di una domus patritia veneziana che le danno l’aspetto caratteristico della villa, mentre la cinta muraria merlata e la massiccia torre di vedetta trecentesche le donano l’aspetto di Castello Medievale.

Come mai questa peculiarità? Ciò le deriva dall’evoluzione che vive la villa nei secoli. Nasce nel IX secolo come piccolo monastero, nel Duecento diventa dimora nobile e incomincia la sua evoluzione in senso di residenza signorile. Nel 1362 un manoscritto narra che viene aggiunta la Casa-torre, la massiccia torre di vedetta attualmente perfettamente conservata, e le imponenti mura di cinta merlate. Dal Seicento incomincia ad assumere le sembianze di un palazzo signorile, fino alla fine dell’Ottocento quando raggiunge l’apice della sua bellezza con la riorganizzazione Neo-gotica di Achille Casanova, decoratore dell’abside di Sant’Antonio a Padova.

Il parco, che si estende su una superficie di otto ettari, è uno dei pochi parchi romantici visitabili. Risale al 1856, anno in cui viene commissionato dalla Famiglia all’architetto Osvaldo Torquato Paoletti, discepolo dello Jappelli. Di evidente impronta Jappelliana, il parco si caratterizza per le sue particolari romantiche vedute composte da strutture architettoniche immerse in maestosi paesaggi.

Prenotazioni

online al link: https://bit.ly/2zrYUmZ

Per info e prenotazioni

Lovivo Tour Experience, Viale delle Terme 107/B – Abano Terme .

M. +39 333 994 52 88

T. +39 049 29 69 340

@ info@lovivo.it - www.lovivo.it

Gallery