"Il parco che vorrei" mostra alla fondazione Robert Hollman

Nella sede della fondazione Robert Hollman, dal 30 maggio al 7 giugno, sarà possibile visitare la mostra Il parco che vorrei che raccoglie gli elaborati e le creazioni di oltre 1.300 alunni di 26 scuole dell’infanzia e primarie di Padova protagoniste del laboratorio di coprogettazione Il parco di tutti, realizzato in collaborazione con l’assessorato alle politiche scolastiche del comune di Padova e con il contributo scientifico dell’Università di Padova.

Sono migliaia gli elaborati come disegni, modellini e persino alcuni lavori multimediali che i bambini e i ragazzi hanno creato per contribuire alla realizzazione del parco inclusivo sensoriale Albero del tesoro che sorgerà nell’area verde di 5.600 metri quadrati in via Siena a Padova, nel cuore del Basso Isonzo. Il progetto ha permesso ai giovani progettisti di dare sfogo alla propria fantasia, ideando soluzioni alternative per permettere a tutti di giocare insieme.

A ognuno degli alunni partecipanti è stato donato Il tesoro del labirinto incantato, il libro illustrato nato da un’idea di fondazione Robert Hollman, pubblicato dalla casa editrice Camelozampa e scritto con cinque linguaggi comunicativi diversi (braille per non vedenti, carattere EasyReading ad alta leggibilità anche per lettori con dislessia, testo ingrandito e stampato maiuscolo per ipovedenti, comunicazione aumentativa e alternativa per lettori con problemi cognitivi e audio-libro). Il ricavato del libro, che è già in ristampa, va a sostenere la realizzazione del primo parco inclusivo sensoriale di Padova.

Quando visitare la mostra

La mostra è aperta tutti i giorni, esclusa domenica 2 giugno, dalle 9 alle 18.

Info web

https://ilbolive.unipd.it/it/podcast/apre-mostra-parco-che-vorrei

http://www.fondazioneroberthollman.it/