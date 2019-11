David Parenzo e Luca Telese presentano "I falsari" alla sala della Gran Guardia

Sabato 23 novembre alla sala della Gran Guardia il giornalista padovano torna in città ospite di Novembre Patavino.

Praticamente tutto esaurito alla sala della Gran Guardia dove domani, sabato 23 novembre, alle 18.30 David Parenzo presenterà il suo ultimo libro "I falsari" edito da Marsilio. Ad intervistare Parenzo toccherà a Luca Telese: si ricompone dal vivo quindi la coppia che già ha animato il talk "In onda" su La7, durante l'estate scorsa.

«E' sempre un piacere tornare a Padova, dove ho presentato il mio libro lo scorso aprile - spiega David Parenzo, nato e cresciuto nella città del Santo - quella volta molte persone sono rimaste fuori dalla sala e quindi ho mantenuto la promessa di fare una seconda data di presentazione del saggio. E' un lavoro non convenzionale, cerca di squarciare le molte mine di falsità che costellano l'attuale dibattito politico, inquinato dalle fake news. Ho cercato con questo libero di indicare quali siano i meccanismi del consenso dopato da paure, esagerazioni e in qualche caso non raro, autentiche bufale».

L'appuntamento di domani sera è realizzato nell'ambito di Novembre Patavino in collaborazione con Ciels, l'istituto universitario leader in Italia nelle Scienze della Mediazione Linguistica.

L'incontro si concluderà con una degustazione enogastronomica a cura di Consorzio Vini Colli Euganei e Pasticceria Giotto dal Carcere di Padova. Per partecipare alla degustazione verrà richiesto un contributo responsabile a sostegno dell'Associazione Gioco e Benessere in Pediatria

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria su novembrepatavino.eventbrite.com

Attenzione! La prenotazione garantisce l'accesso gratuito all'evento fino a 15 minuti prima dell'orario di inizio. Oltre tale orario la prenotazione non si considera valida e la sala verrà aperta a tutti con ingresso fino a esaurimento posti.

Info: 342 1486878 – info@suonipatavini.it - www.novembrepatavino.it

https://www.facebook.com/events/406626110285212/