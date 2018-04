“PariPapà: scopriamo e valorizziamo il ruolo paterno nelle relazioni familiari” a Tencarola

Sabato 21 aprile dalle 15 alle ore 17.30 al centro per le famiglie in via dei Mille a Tencarola si tiene l'incontro "Cantieri aperti- Papà Lab" dedicato ai papà con figli nel primo ciclo della scuola primaria di prima e seconda elementare.

L'iniziativa

“PariPapà è un’ulteriore proposta formativa esperienziale che proponiamo solo ai papà - afferma il sindaco Enoch Soranzo - ed è questo l’elemento innovativo perché quasi sempre nella nostra società il compito di educare i figli è delegato alle mamme. Questa iniziativa nasce dal progetto Alleanze per la famiglia, dove la città di Selvazzano, con altri quattro Comuni, ha vinto un finanziamento regionale che permette di sviluppare nuovi percorsi nell’ambito delle relazioni territoriali che favoriscono in primis la famiglia”. “Il titolo di questi incontri è avvincente - aggiunge l’assessore alle politiche sociali-famiglia e pubblica istruzione Giovanna Rossi - e arriva chiaramente al significato di questi sei appuntamenti. Esperienze e attività pratiche papà-bambino sono l’offerta che incontrerà sicuramente l’entusiasmo di molti concittadini attivi come le mamme nell’educazione e nell’accudimento dei bambini”.



Nella società contemporanea la figura del padre è ancora associata a un modello genitoriale del tutto anacronistico, mentre le esigenze familiari investono i papà moderni di un ruolo fondamentale per un maggiore equilibrio dei carichi di cura all’interno delle famiglie e li rendono soggetti attivi nell’educazione e nell’accudimento dei figli. La sfida di questo percorso è quella di rispondere al disorientamento che si può provare di fronte ai nuovi cambiamenti sociali che stanno trasformando le famiglie e le loro relazioni interne e le dinamiche di comunità nel senso più ampio.

Tematiche

Il percorso si propone di:

Favorire nei padri la consapevolezza di sé e delle proprie capacità creative nella relazione con i figli

Stimolare abilità cognitive di genitori e bambini attraverso attività condivise

Promuovere il benessere personale e relazionale dei padri e favorire la qualità del tempo passato con i figli

Supportare l’organizzazione quotidiana delle attività familiari

Favorire il confronto fra i papà nel territorio

Potenziare la cittadinanza attiva dei padri

Informazioni e iscrizioni

massimo 25 partecipanti

320.2221500

info@jonathancoop.com

