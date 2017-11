Parità di genere e crescita inclusiva in India con Kalamani Arumugam all’Orto botanico

Martedì 21 novembre alle ore 18 all’Auditorium dell’Orto botanico con ingresso da Prato della Valle 57C a Padova si terrà l’incontro con Kalamani Arumugam, presidente Care&Share Foundation. L’evento è compreso nella rassegna “Equality Talks” del palinsesto Universa 2017.

Nel corso dell’incontro Arumugam interverrà su “Achieving gender equality and inclusive growth through girls’ education”, al quale segue una tavola rotonda.

Kalamani Arumugam, nata a Tamil Nadu, uno degli stati più a Sud dell’India, ha studiato economia e si è specializzata in pianificazione sociale. Dal 1986, per sette anni, insegna economia all’università; nel contempo dirige il servizio sociale nazionale indiano e intraprende diverse missioni per dare sostegno alle popolazioni più povere e per dare accesso a acqua potabile, servizi igienici e una migliore educazione. A partire dal 1992 lavora nel settore della cooperazione allo sviluppo, soprattutto sui temi dei diritti della donna e dell’infanzia, l’uguaglianza di genere, lo sradicamento della povertà, la governance, HIV e AIDS, i processi democratici e la risoluzione dei conflitti. Collabora con ONG indiane e internazionali e con gli attori chiave per lo sviluppo per la creazione di una crescita inclusiva e sostenibile.

“Equality Talks” è una rassegna di eventi annuali di grande richiamo sulle questioni connesse ai diritti umani, all’inclusione, all’uguaglianza e alle differenze, con un approccio intersezionale: gender, race, class, ethnic group, religion, disability. Gli incontri promuovono la consapevolezza su temi sociali e culturali di massimo rilievo. Aprono alla sensibilizzazione e discussione in occasione di importanti date celebrative, in cui l’Ateneo si misura con il dibattito locale e globale.