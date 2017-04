Parklife Closing Party / live Kill your boyfriend e Nothing new al Mame Club

Sabato 22 aprile ★ Parklife Closing Party ★ Mame club

live show Kill Your Boyfriend + Nothing New

dj set Checco Merdez & SoundPark

"All the people so many people" a raccolta per chiudere una lunga stagione di Parklife nel migliore dei modi, con un party free entry prima di aprire le porte di un altro Park, ovvero il Parco Della Musica - Padova che inizierà dalla settimana successiva quattro mesi intensi pieni zeppi di musica ed eventi.

Sul palco il live Kill Your Boyfriend (in tour con il loro nuovo EP "Ghosts") per chiudere un bellissimo cerchio, iniziato quasi due anni fa alla primissima e indimenticabile Parklife Night di sempre. Ad aprire la serata i padovani Nothing New (ex TheMove, post rock from Padova con formazione e nome rinnovati). In consolle per il party aftershow e per le ultime pazze danze stagionali i cugini SoundPark ospitano il loro maestro Checco Merdez.

♬ KILL YOUR BOYFRIEND

Pubblicato il 9 Dicembre su Shyrec, “Ghosts” è il nuovo Ep dei Kill Your Boyfriend, al secolo Matteo Scarpa e Antonio Angeli. Registrato nell'estate del 2016, “Ghosts” e` la naturale conseguenza del tema trattato nel precedente lavoro della band, "The King is dead": se prima il tema principale la "perdita", ora l'attenzione si sposta sui fantasmi che possono nascere da ricordi o da privazioni reali e tangibili, e di come questi si insinuino quasi impalpabili nelle nostre vite condizionandole. A differenza dei lavori precedenti, le tracce non hanno un nome maschile, ma sono identificate da un numero, per non dar loro una connotazione precisa ma considerarli entità immateriali. Questi aspetti traspaiono anche dall'arrangiamento dei brani che continua a rappresentare quell'assenza che persiste nell'ep.

♬ NOTHING NEW

I Nothing New nascono come TheMove nella primavera del 2014, dopo una serie di incontri, concerti, sbandate e sanguinamenti.

Diversi musicisti hanno collaborato finora al progetto, sia live che in studio, creando un sound carico di energia e di contenuti.

Ultimato il lavoro al disco d'esordio, nella primavera del 2017, i Nothing New tornano a calcare nuovamente i palchi con una nuova formazione ed un nuovo nome, trasportando le atmosfere dell'album nei live. Una preview del disco è disponibile al link: https://soundcloud.com/nothingnewpadova

♬ PARKLIFE PARTY

Il dj set del party di chiusura sarà tenuto da una formazione che si è già vista parecchie volte non solo al Mame ma in molti altri club della regione: SoundPark & Checco Merdez si alterneranno allegramente con la solita missione di scatenare il dancefloor "all night long" a ritmo di Hives, Strokes, Kasabian, Primal Scream e compagnia bella!

THIS IS PARKLIFE! (Guarda il video: http://bit.ly/2i0mhPn)

"All the people so many people" non è soltanto il ritornello della canzone da cui abbiamo tratto ispirazione, né unicamente la frase scritta sul famoso arcobaleno che passa di mano in mano sul dancefloor durante le serate, si tratta piuttosto della nostra più semplice ragion d'essere, la voglia di stare assieme a voi "beautiful people", protagonisti assoluti di questo spettacolo.

