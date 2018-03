"Parliamone insieme: genitori e figli nella separazione" incontri per genitori il 19 aprile 2018

parliamone-insieme-genitori-figli-separazione-19-aprile-2018.html

L'associazione Crescere Insieme, in collaborazione con l'Assessorato al sociale del Comune di Padova, organizza un ciclo di tre serate, per genitori separati e/o divorziati, allo scopo di attivare uno spazio di riflessione e confronto, centrando l'attenzione sui figli e sulle strategie per affrontare le difficoltà in modo rassicurante e costruttivo.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO CON TUTTI GLI INCONTRI

Conduce il corso la dott.ssa Margherita Ferracin, assistente sociale e mediatore familiare dell'Ulss 6 Euganea.

Scopri tutti gli appuntamenti "Parliamone insieme: genitori e figli nella separazione"

Quando

Giovedì 5, 19 aprile e 3 maggio, alle ore 21.

Dove

Associazione Crescere insieme, via Annibale da Bassano, 57 - Padova

giovedì 19 aprile

Le domande e le preoccupazioni dei figli - L'importanza dell'ascolto e di nuove parole

Le domande e le preoccupazioni dei figli - L'importanza dell'ascolto e di nuove parole giovedì 3 maggio

Si sono lasciati ma non mi hanno lasciato - La condivisione possibile del ruolo genitoriale

Iscrizioni

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una email all'indirizzo scuoladeigenitori@acsanta.it.

Per informazioni

Segreteria organizzativa

cell. 349 2102240