“La Parola di verità. In dialogo con l’etica evangelicale” incontro alla Facoltà Teologica del Triveneto

Il futuro dell’etica in un tempo di cambiamento: la riflessione su questo tema è il fulcro dell’ormai consolidata collaborazione tra Facoltà teologica del Triveneto e Fondazione Lanza. Per il quarto anno consecutivo, le due istituzioni propongono un ciclo di incontri che per il 2017/2018 va sotto il titolo Dove va la morale? L’etica nello spazio ecumenico. Un percorso che intende valorizzare, tra l’altro, quanto è emerso in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della Riforma protestante.

Quattro gli appuntamenti in programma, da novembre 2017 a febbraio 2018, condotti nello stile del dialogo tra esponenti di diverse confessioni religiose e una ripresa sistematica per interrogarsi sulle prospettive di un’etica ecumenica.

intervengono Leonardo De Chirico (Istituto di formazione evangelica e documentazione, Padova) e Simone Morandini (Fondazione Lanza, Padova; Fttr); modera Riccardo Battocchio (vice preside Fttr, Padova).

Intervengono Evangelos Yfantidis (Arcidiocesi ortodossa d’Italia e Malta, Venezia) e Basilio Petrà (presidente Associazione teologica italiana per lo studio della morale, Firenze); modera Simone Morandini (Fondazione Lanza, Fttr)

Intervengono Placido Sgroi (Istituto Studi ecumenici S. Bernardino, Venezia) e Cristiano Bettega (direttore Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo della Conferenza episcopale italiana); modera Simone Morandini (Fondazione Lanza, Fttr)

