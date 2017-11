Parole e azioni per la parità di genere, incontro al Bo

L’Università di Padova lavora per eliminare discriminazioni, violenza e stereotipi legati al genere con azioni istituzionali e interventi culturali e di formazione. Tra novembre e dicembre 2017 si moltiplicano gli incontri proposti dall’Ateneo per promuovere la parità di genere, grazie alla presenza di Leymah Gbowee e di Kalamani Arumugam, alla presentazione delle linee guida dell’Ateneo per un linguaggio attento alle differenze di genere, agli incontri in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e alla presentazione del primo Bilancio di genere dell’Università.

Il 20 novembre alle ore 15 nell’Aula Magna del Bo si terrà l’incontro

Generi e linguaggi ovvero la presentazione delle linee guida per un linguaggio amministrativo e istituzionale attento alle differenze di genere, con l’obiettivo di promuovere l’uso di un linguaggio non discriminatorio e attento alle differenze di genere nella comunicazione istituzionale, nei documenti e negli atti amministrativi, negli eventi pubblici e nella quotidianità accademica, vengono presentate le linee guida per un linguaggio che veicoli i valori di equità, apertura e inclusione, a cura del gruppo di lavoro dell’Ateneo.

Intervengono Stefania Cavagnoli, docente di glottodidattica e linguistica applicata all’Università di Roma Tor Vergata, il linguista dell’Università di Padova Michele Cortelazzo e Laura Onofri.

Laura Onofri è tra le fondatrici del Movimento SeNonOraQuando?, consigliera del Comune di Torino e Presidente della Commissione Consiliare Diritti e Pari Opportunità dal 2011 al 2016 Componente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità del Piemonte e del Tavolo Più donne nei CdA e nelle posizioni apicali.