Parole di Lulù 2019: festa e solidarietà ai Medici con l'Africa CUAMM al parco degli Alpini

Sabato 14 settembre la nostra giornata di festa dedicata ai bambini da 0 a 99 anni aprirà le porte a partire dalle ore 10.30, a #Padova, presso il Parco degli Alpini in via Capitello 66.

Vi aspettiamo numerosi, per poter sostenere, insieme a noi, i progetti che Medici con l'Africa Cuamm sta sviluppando in Mozambico.

I laboratori inizieranno alle ore 11.

A partire dalle ore 14 potremo assistere agli spettacoli di artisti di strada.

Alle 19 il programma di #paroledilulu2019 si concluderà con la musica di Little Pier.

Alla sera i ragazzi del RISE Festival faranno salire sul palco i nostri amici Giovanni Truppi e Discoverland (progetto di Pier Cortese e Roberto Angelini).

Siamo davvero felici di questa collaborazione, grazie alla quale le persone che parteciperanno alla giornata di Parole di Lulù potranno accedere gratuitamente al concerto.

Programma in corso di aggiornamento.

Parole di Lulù 2019

14 settembre, parco degli Alpini, Padova

La giornata di festa sosterrà i progetti di Medici con l'Africa CUAMM

La Fondazione Parole di Lulù, nata nel 2010 per volontà di Shirin Amini e Niccolò Fabi, per la sua decima edizione, sceglie di tornare a sostenere Medici con l’ Africa CUAMM. Come ogni anno, una giornata di festa sosterrà progetti dedicati al mondo dell' infanzia. Per il quarto anno l’evento sarà itinerante e, dopo la Puglia, il Piemonte e la Sicilia, la casa di Parole di Lulù sarà il Veneto, e nello specifico Padova, città dove il CUAMM ha la sua sede di nascita.

Sabato 14 settembre 2019 nella cornice del parco degli Alpini, in via Capitello 66, a Padova , la Fondazione organizzerà con il CUAMM la giornata che come ogni anno accoglie tutti i bambini, da 0 a 99 anni.

A partire dalle 11 inizieranno i laboratori, mentre nel pomeriggio artisti di strada intratterranno con i loro spettacoli grandi e piccini.

La giornata si concluderà al tramonto, con la musica di Little Pier.

Grazie alla collaborazione con il Rise Festival, la serata potrà proseguire per i presenti, sul palco saliranno infatti Giovanni Truppi, per una data speciale del Tour In Solo, e Discoverland, progetto musicale di Pier Cortese e Roberto Angelini .

Il ricavato sarà interamente devoluto a progetti che il CUAMM sta sviluppando in Mozambico.

«4 anni fa - spiega Shirin Amini, Presidente della Fondazione Parole di Lulù - abbiamo deciso di andare incontro alle persone, ai territori e alle loro necessità.. per questa decima edizione non poteva essere altro che il CUAMM, realtà che ci ha preso per mano dal primo giorno e non ci ha mai lasciato. Farlo a casa “loro” ci è sembrato importante e significativo.

Vi aspettiamo il 14 settembre a Padova per la nostra giornata di festa, insieme».

«Siamo legati a Niccolò e Shirin da un'amicizia forte, frutto di tanta strada percorsa insieme. Poter ospitare Parole di Lulù a Padova quest'anno è una gioia grande - afferma don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa Cuamm -. Grazie al sostegno della Fondazione abbiamo realizzato in passato progetti importanti in Angola, nell'ospedale di Chiulo, e in Sud Sudan, attrezzando la pediatria dell'ospedale di Yirol. Di recente, con Niccolò, siamo stati in Mozambico, a Beira e Pemba, luoghi devastati dai cicloni dello scorso marzo, dove tutto è da ricostruire e i bisogni sono enormi».

Programma parole di Lulù 2019

Apertura ore 10.30

Laboratori a partire dalle ore 11

Spettacoli a partire dalle ore 14

Ore 19 Little Pier

Programma della giornata in corso di aggiornamento

