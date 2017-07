"Parole in Prato", picnic serale letterario dedicato alla Ri-nascita in Prato della Valle

ILBookLab di Chiara torna a proporre l'iniziativa "Parole in Prato", picnic partecipativo in Prato della Valle in programma venerdì 21 luglio a partire dalle 19.

Un grande picnic serale da vivere insieme, condividendo sapori di pancia, testa e cuore.

Quest'anno il filo conduttore sarà la Ri-nascita, in tutte le sue svariate forme e interpretazioni, tema suggerito dalla città stessa.

SVOLGIMENTO

Procuratevi il pezzo della vostra Ri-nascita, ovvero: il racconto che ha segnato il vostro "risveglio", una poesia che vi ha fatti sentire di nuovo vivi, il testo di una canzone che avete urlato a squarciagola o sussurrato dolcemente, il dialogo di uno spettacolo o di un film che vi ha dato la forza per prendere una decisione, l'articolo o il saggio illuminante, la ricetta degli gnocchi di vostra nonna che vi tira su anche dopo sessioni di esami eterne, quel messaggio arrivato nel momento giusto.

Il pezzo dev'essere fotocopiato o copiato a mano su un foglio.

Sul foglio scrivete una dedica o un augurio.

Portate un telo colorato e qualcosa da condividere: cibo, bibite, vettovaglie, una chitarra, antizanzare, ecc.

Ciascuno leggerà il proprio pezzo e verranno ascoltate tutte le rinascite; attenzione però, la dedica sarà l'unica parte a non essere letta. Tutti i fogli saranno messi nella BookLab Box dove si mescoleranno e poi... chissà.

PARTECIPAZIONE

Tutti sono invitati: lettori appassionati, creativi alla ricerca di nuovi stimoli, fan dei picnic, grandi e piccoli senza nessun limite di età.

INFORMAZIONI

https://www.facebook.com/events/2008490582770916/