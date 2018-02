Spettacolo di beneficenza “Le parole dei profeti sono scritte sui muri” ad Arzegrande

Sabato 17 febbraio alle 21 presso il patronato della parrocchia di Arzegrande (via Roma 98) il gruppo *3 Way Street*, con l’ausilio del Centro Culturale Tetris di Brugine, mette in scena lo spettacolo *Le Parole dei Profeti Sono Scritte Sui Muri*: storia di un giovane americano mandato a combattere nella guerra in Vietnam.

Sul palcoscenico il racconto delle sofferenze del giovane soldato si intreccia con quello di alcuni momenti significativi della storia del secolo scorso grazie all’uso di immagini, rievocazioni e brani musicali che hanno segnato tutto il periodo che va dalla nascita del rock alla sua consacrazione come musica di protesta giovanile.

“Lo spettacolo - spiega l’autore Giuseppe Gazerro – trae ispirazione dallo show “Are Times A-Changin’” scritto da Gio’ Alajmo, ex redattore del Gazzettino; recitato da Rocco Guadagno e Vasco Mirandola, conosciuto dal pubblico per i suoi ruoli in Mediterraneo, e messo in scena, fino al 2013, dalla band “Mr.AntonDjango”, di cui facevo parte. Il titolo, invece, è un frammento tratto dalla celeberrima Sound Of Silence, uno dei tanti brani che suoniamo durante lo spettacolo”.

“Le Parole dei Profeti Sono Scritte Sui Muri” è un mix di teatro e musica pensato per essere rappresentato in occasione di eventi benefici, scolastici e di solidarietà, per questo il ricavato delle serate - escluse le spese di gestione, le tasse e i rimborsi – sarà dato in beneficenza.

Alla rappresentazione del 17 febbraio seguiranno quelle a Brugine, presso Villa Roberti e il Centro Tetris, e a Piove di Sacco, presso il Teatro Filarmonico e il Liceo Einstein.

Il gruppo 3 Way Street è formato da:

Giuseppe Gazerro: voce, chitarra acustica, tamburello

Luigi Trolese: voce, chitarra elettrica, armonica

Sandro Tortolato: basso

Lorenzo Stocco: cajon & attore protagonista

Francesco Trolese: supporti audiovisivi

Regia di Gevi Sgaravatto

Informazioni

Giuseppe Gazerro

Indirizzo email giuseppegazerro@gmail.com

Cell 339-3480357

