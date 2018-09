Manifestazione “Parole in quartiere” in largo Claude Debussy

Al via la anifestazione “Parole in quartiere” in largo Claude Debussy dal 12 al 19 e dal 21 al 23 settembre. La partecipazione è gratuita.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

Dettagli

L’associazione Amici dei Popoli organizza “Parole in quartiere”, una manifestazione che si propone di essere occasione d’incontro e di crescita per i cittadini del quartiere e non solo.

In una realtà sempre più divisa culturalmente, in cui le parole spesso vengono erroneamente usate per denigrare o ferire, sport, laboratori, cinema e cibo diventano strumenti capaci di unire culture, mondi e persone diverse, in un’ottica di miglioramento della qualità della vita e del proprio quartiere.

venerdì 21 settembre , dalle ore 17.30 alle 19

Incontri e laboratori su agricoltura biologica e consumo responsabile

a cura di circolo Enaip di Padova e Libera

sabato 22 settembre

- dalle ore 17.30 alle 19 “Giochiamo nel mondo”, a cura di associazione Marocchina Padova

- dalle ore 20 assaggi di cibo etnico

- dalle ore 21 “Cinema di strada” a cura di Amici dei Popoli e River film festival

domenica 23 settembre

- dalle ore 17.30 alle 19 Laboratorio interattivo “Dalla città alle relazioni” a cura dell’associazione Liberi legami

- dalle ore 20 assaggi di cibo biologico

- dalle ore 21 “Cinema di strada” a cura di Amici dei Popoli e River film festival

Iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto “La città delle idee”.

Per informazioni

Amici dei Popoli Padova

via T. Minio, 13/7 - Padova

telefono 049 600313

email adp.padova@gmail.com

sito www.amicideipopolipadova.it

Gallery