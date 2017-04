“Parole e testimonianze di migrazioni”: film sulle vie dell’integrazione a Cadoneghe

Due serate dedicate all’attualissimo tema delle migrazioni, per approfondire le implicazioni culturali, sociali, economiche e demografiche dell’esodo che negli ultimi anni vede migliaia di persone fuggire dalla loro terra d’origine verso un destino quasi sempre incerto e spesso dai risvolti drammatici.

“Parole e testimonianze di migrazioni” è un’iniziativa promossa dal comune di Cadoneghe – Assessorato ai Servizi sociali, in collaborazione con Fondazione Fontana onlus, World Social Agenda e con le cooperative sociali Orizzonti e Il Sestante.

Due gli appuntamenti, in programma entrambi nella sala consiliare del comune di Cadoneghe, sempre alle ore 21, rispettivamente giovedì 20 aprile e venerdì 5 maggio.

L'EVENTO

La prima serata, il 20 aprile, è dedicata al film documentario di Marcello Merletto “Wallah - Je te jure” (2016): 25 interviste, realizzate tra Niger, Senegal e Italia, raccontano l’esperienza del percorso delle persone dall’Africa Occidentale all’Europa.

Il film è stato prodotto dall’International Organization for Migration Niger per spiegare agli stessi migranti i rischi che corrono: i giorni nel deserto, la prigionia, gli abusi e le torture in Libia, la traversata mortale nel Mediterraneo e, a volte, anche la delusione una volta arrivati in Italia.

Partecipano all’incontro Giacomo Zandonini, (giornalista di Repubblica, autore di inchieste su migrazioni, tratta, politica e società nel Sahel, ha collaborato alla realizzazione del film), Nicola Grigion (Servizio Centrale SPRAR), Tiziano Peracchi (cooperativa sociale Il Sestante, progetto SPRAR Cadoneghe e Vigonza), Ala Yassin (cooperativa sociale Orizzonti, progetto SPRAR Cadoneghe e Vigonza).

INFORMAZIONI

Ingresso libero.