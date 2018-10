Partita di beneficenza “Un calcio al bullismo 2018” al Plebiscito

L’associazione Down Dadi organizza una partita, sabato 20 ottobre alle ore 9, di beneficenza per informare e sensibilizzare sulle nuove forme di lotta al bullismo e cyber bullismo.

In campo scendono la Nazionale Italiana Magistrati e l’ItalianAttori.

Durante l’evento vengono raccolti fondi da destinare ai progetti del gruppo Down Dadi di autonomia e vita attiva, per le persone con sindrome di Down e disabilità intellettiva.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Per informazioni e acquisto biglietti

Down Dadi

cell. 320 0931903 - 340 7449833

email direzione@downdadi.it

sito www.downdadi.it/un-calcio-al-bullismo