“Partita a Cuore Libero” beneficenza allo stadio Appiani

L'associazione Giorgia Libero onlus , nata dopo la scomparsa di Giorgia Libero, giovane ragazza che ha raccontato la sua battaglia contro il tumore raccontandola sui social, organizza una partita di beneficenza tra due squadre composte da amici di Giorgia, giocatori del Calcio Padova, vecchie glorie del Calcio Padova e altri giocatori di serie A e B.

Presenta Gianluca Di Marzio.

Per gli spettatori è previsto un buffet ed un omaggio per le donne.

Il ricavato viene destinato ai progetti di ricerca, per la prevenzione e la cura di patologie oncologiche, dell'associazione Giorgia Libero onlus.

La partita viene preceduta dalla “GL Cup for Kids”: una partita con i bambini nati nel 2012, delle squadre del Padova, Cittadella, Vicenza, Verona e Spal.

L'iniziativa, realizzata con il supporto del Calcio Padova e la collaborazione dell'associazione Morosini e della Lega serie B, è patrocinata dal Comune di Padova.

Per informazioni