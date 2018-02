Conferenza “Partnership università e scuola” al Piovego

Prima conferenza del Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria con il mondo della scuola, realizzato per offrire un confronto con le parti sociali e gli stakeholders per lo sviluppo di un contesto di dialogo e di raccordo sinergico su temi di comune interesse.

L’obiettivo è quello di sintonizzare università e scuola per condividere gli aspetti che caratterizzano la professionalità del docente e attivare risorse comuni e circuiti virtuosi nel campo della ricerca educativa e didattica, della formazione iniziale e continua dei docenti e del tirocinio come pratica formativa e di servizio.

Dove

Aula C del complesso didattico Piovego, via U. Bassi, 2 - Padova

Iscrizioni

Per partecipare è necessario iscriversi, entro il 19 febbraio, utilizzando l’apposito modulo per dirigenti ed insegnanti.

Per informazioni

Segreteria organizzativa

email conferenza.sfp@gmail.com