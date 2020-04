Coronavirus: apertura straordinaria al mercato coperto di Padova

Sabato 11 aprile il mercato coperto di Campagna amica Padova, in via Vicenza 23, sarà aperto anche al pomeriggio, con orario continuato dalle 8 alle 16. Un'apertura straordinaria, spiega Coldiretti Padova, ideata per consentire ai cittadini di fare la spesa a km zero con maggiore comodità, evitando code e affollamenti, nel pieno rispetto delle normative che regolano gli accessi e la corretta distanza tra le persone, oltre all’uso obbligatorio di guanti e mascherine.

Prodotti freschi

È facile prevedere infatti un maggiore afflusso alla vigilia di Pasqua per gli acquisti di prodotti freschi e di stagione, di primizie e di altre tipicità firmate dagli agricoltori. All’ingresso del mercato vi sarà il controllo sull’uso corretto di mascherina e guanti e verranno fornite tutte le informazioni per fare la spesa in sicurezza tra i banchi dei produttori adeguatamente distanziati e delimitati proprio per mantenere la “giusta distanza”.

Consegna a domicilio

Come sempre per chi vuole rimanere a casa è attivo il servizio di consegna a domicilio, mandando una mail a mercatocoperto.pd@coldiretti.it e continuerà anche la raccolta delle donazioni per la "spesa sospesa", in collaborazione con la cordata “Per Padova noi ci siamo” voluta da Comune, Diocesi e Centro Servizi Volontariato di Padova.

Info web

https://www.facebook.com/coldirettipadovakm0