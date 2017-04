Pasqua e Pasquetta sul Camminamento di Ronda e le mura di Cittadella

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/865141493626382/

Mura di Cittadella e Camminamento di Ronda organizza l'evento "Pasqua e Pasquetta sulle Mura", in programma domenica 16 e lunedì 17 aprile, dalle 9 alle 18.

La manifestazione si terrà sul Camminamento di Ronda e le mura di Cittadella, che per l'occasione saranno visitabili.

L'ingresso al Camminamento è da Porta Bassano, alla Casa del Capitano, Ufficio Turistico IAT.

SCOPRI TUTTE LE INIZIATIVE PASQUALI A PADOVA E PROVINCIA

L'ITINERARIO

Il Camminamento di Ronda è una passeggiata a 15 metri d'altezza sopra le mura di Cittadella.

Era l'antico camminamento di guardia che serviva per difendere la città dall'alto in caso di attacchi nemici.

Il recente restauro ha consentito la messa in sicurezza dell’antico Camminamento, per permettere ai visitatori di ammirare la città da punti di vista inediti e privilegiati, un'esperienza unica di “Camminare nella storia”.

Cittadella è l'unica in Europa ad avere una cinta muraria medievale, di forma ellittica con Camminamento di Ronda completamente percorribile.

La passeggiata è lunga quasi due chilometri e all'interno del percorso sono visitabili le stanze di rievocazione e allestimento medievale nella Casa del Capitano.

Inoltre all'interno della Torre di Malta si possono visitare il Belvedere alto quasi trenta metri, il museo dell'Assedio e il Museo Civico Archeologico.

Dall'alto il paesaggio spazia sulla campagna circostante, si possono ammirare i colli Euganei, i monti Berici, la Pedemontana con le città murate di Marostica e Asolo, il monte Grappa.

BIGLIETTI

Intero: 5 euro

Ridotto: 3 euro (residenti a Cittadella, bambini dai 4 ai 17 anni, studenti e universitari fino ai 26 anni, over 65, gruppi di minimo 10 persone su prenotazione)

Speciale: 4 euro per soci Touring Club Italiano

Famiglia: 14 euro (2 adulti e 2 bambini)

Gratis: bambini fino ai 3 anni

ORARI

Orario di apertura: tutti i giorni dell'anno 9-19, ultimo ingresso ore 18.

INFORMAZIONI

Ufficio Turistico IAT Cittadella

049.9404485