Pasqua e Pasquetta alla Casa delle Farfalle e Bosco delle Fate di Montegrotto

CASA DELLE FARFALLE E BOSCO DELLE FATE

Via degli Scavi, 21/bis - Montegrotto Termevia

Orario continuato 10-18

Oltre ai Laboratori Tattili Interattivi per conoscere dal vivo gli animali ospiti della Casa delle Farfalle, il giorno di Pasqua anche il Bosco delle Fate prenderà vita.

Fata Camilla e Fata Vanessa e i loro magici aiutanti vi aspettano con il Facepainting, il Laboratorio di Bolle Giganti per imparare a costruirsi uno strumento magico per fare bolle incredibili e creare tutti insieme dei fantastici Spaghetti di Bolle, la Baby Dance, la Favola tra gli Alberi e la farfalla preferita da colorare.

Lunedì 17 aprile ad aumentare la magia del Bosco delle Fate ci sarà anche il Clown Crispy con animazioni e interazioni tra palloncini colorati e micromagia.

INFORMAZIONI

049.8910189 - www.micromegamondo.com - segreteria@butterflyarc.it