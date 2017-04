Pasqua e Pasquetta a Esapolis

Il MicroMegaMondo di Butterfly Arc offre una vasta gamma di proposte per trascorrere le giornate di Pasqua e Pasquetta, per tutti i gusti.

SCOPRI TUTTE LE INIZIATIVE PASQUALI DI BUTTERFLY ARC

TUTTI GLI EVENTI DI PASQUA E PASQUETTA A PADOVA

ESAPOLIS

Via dei Colli, 28 - Padova

Orario continuato 10-18

Speciale Pasqua: da Giovedì 13 a martedì 18 aprile compresi, Esapolis sarà aperto con orario continuato e durante queste giornate si svolgeranno dei laboratori per i visitatori.

Al costo di 1 euro in più a persona sul prezzo del biglietto, si potrà partecipare alle ore 12 e alle ore 15.30 ai seguenti laboratori:

Laboratorio Tattile: per toccare con mano gli incredibili amici del MicroMegaMondo

attivo giovedì 13, venerdì 15, sabato 16, domenica 16, lunedì 17 aprile.

Laboratorio della Seta: per imparare i segreti della filatura della seta

attivo venerdì 14, lunedì 17 e martedì 18 aprile.

Domenica 16 aprile

Potrete a conoscere gli animali di Esapolis, il Grande Esploratorium del MicroMegaMondo.

I più coraggiosi potranno anche partecipare ai Laboratori Tattili Interattivi dove, con l'aiuto di una guida esperta, potrete toccare dal vivo animali decisamente insoliti e curiosi.

Vi aspettano anche l'emozione del cinema in 4D e dei giochi interattivi.

Lunedì 17 aprile

A Pasquetta l'appuntamento con i Laboratori Interattivi raddoppia: oltre al Laboratorio Tattile per conoscere dal vivo gli incredibili animali di Esapolis, sarà attivo anche il Laboratorio della Seta durante il quale si potrà imparare a filarsi un braccialetto in pura seta.

Inoltre il cinema in 4D, il Chromakey e i giochi interattivi.

INFORMAZIONI

049.8910189 - www.micromegamondo.com - segreteria@butterflyarc.it