Le attività per Pasqua e Pasquetta con il MicroMegaMondo di Butterfly Arc

Il MicroMegaMondo di Butterfly Arc offre una vasta gamma di proposte per trascorrere le giornate di Pasqua e Pasquetta, per tutti i gusti.

TUTTI GLI EVENTI DI PASQUA E PASQUETTA A PADOVA

CASA DELLE FARFALLE E BOSCO DELLE FATE

Via degli Scavi, 21/bis - Montegrotto Termevia

Orario continuato 10-18

Oltre ai Laboratori Tattili Interattivi per conoscere dal vivo gli animali ospiti della Casa delle Farfalle, il giorno di Pasqua anche il Bosco delle Fate prenderà vita.

Fata Camilla e Fata Vanessa e i loro magici aiutanti vi aspettano con il Facepainting, il Laboratorio di Bolle Giganti per imparare a costruirsi uno strumento magico per fare bolle incredibili e creare tutti insieme dei fantastici Spaghetti di Bolle, la Baby Dance, la Favola tra gli Alberi e la farfalla preferita da colorare.

Lunedì 17 aprile ad aumentare la magia del Bosco delle Fate ci sarà anche il Clown Crispy con animazioni e interazioni tra palloncini colorati e micromagia.

Informazioni

049.8910189 - www.micromegamondo.com - segreteria@butterflyarc.it

--

ESAPOLIS

Via dei Colli, 28 - Padova

Orario continuato 10-18

Speciale Pasqua: da Giovedì 13 a martedì 18 aprile compresi, Esapolis sarà aperto con orario continuato e durante queste giornate si svolgeranno dei laboratori per i visitatori.

Al costo di 1 euro in più a persona sul prezzo del biglietto, si potrà partecipare alle ore 12 e alle ore 15.30 ai seguenti laboratori:

Laboratorio Tattile: per toccare con mano gli incredibili amici del MicroMegaMondo

attivo giovedì 13, venerdì 15, sabato 16, domenica 16, lunedì 17 aprile.

Laboratorio della Seta: per imparare i segreti della filatura della seta

attivo venerdì 14, lunedì 17 e martedì 18 aprile.

Domenica 16 aprile

Potrete a conoscere gli animali di Esapolis, il Grande Esploratorium del MicroMegaMondo.

I più coraggiosi potranno anche partecipare ai Laboratori Tattili Interattivi dove, con l'aiuto di una guida esperta, potrete toccare dal vivo animali decisamente insoliti e curiosi.

Vi aspettano anche l'emozione del cinema in 4D e dei giochi interattivi.

Lunedì 17 aprile

A Pasquetta l'appuntamento con i Laboratori Interattivi raddoppia: oltre al Laboratorio Tattile per conoscere dal vivo gli incredibili animali di Esapolis, sarà attivo anche il Laboratorio della Seta durante il quale si potrà imparare a filarsi un braccialetto in pura seta.

Inoltre il cinema in 4D, il Chromakey e i giochi interattivi.

Informazioni

049.8910189 - www.micromegamondo.com - segreteria@butterflyarc.it

--

CASTELLO DI SAN MARTINO DELLA VANEZA

Via S. Martino, 19 - Cervarese S. Croce

Orario continuato 10-18

Lunedì 17 aprile

PASSEGGIATA E VISITA GUIDATA

Per il giorno di Pasquetta, la Butterfly Arc in collaborazione con l'associazione Alicorno, organizza delle attività speciali.

Passeggiata nel verde lungo gli argini del Bacchiglione, con visita all'antico Oratorio di Santa Croce, sosta al Mulino Macrelli e arrivo con visita al Castello di S. Martino della Vaneza e al suo Museo Archeologico.

Ore 9: ritrovo dei partecipanti davanti all'Oratorio di S. Croce in via Vescovo Rorio.

Ore 12: arrivo al Castello di S. Martino della Vanezae sosta pic-nic e relax nel parco.

Ore 13.30: visita guidata al Castello e al Museo Archeologico del fiume Bacchiglione.

Ore 15: rientro autonomo.

Costo: 8 euro

Prenotazione obbligatoria: 049.8910189 - segreteria@butterflyarc.it

CACCIA ALL'UOVO - Dalle 14.30 alle 16.30

Attività per bambini: un'appassionante caccia alle uova tra le sale del castello.

Prove divertenti e indovinelli per scoprire i segreti di un luogo magico.

Costo: 5 euro

Prenotazione obbligatoria: 049.8910189 - segreteria@butterflyarc.it

SALITA ALLA TORRE - A partire dalle 16.30, con frequenza ogni 30 minuti

Costo: 0,50 euro a persona

049.8910189 - www.micromegamondo.com - segreteria@butterflyarc.it

--

MUSEO GEOPALEONTOLOGICO DI "CAVA BOMBA"

Via Bomba, 48 - Cinto Euganeo

Orario continuato 10-18

Lunedì 17 aprile

VISITA GUIDATA

Ore 10.30: visita guidata per adulti e bambini (su prenotazione).

Ore 11.30: laboratorio "Caccia ai Fossili!" (su prenotazione).

Ore 14:.0: visita guidata per adulti e bambini (su prenotazione).

Ore 15.30: laboratorio "Caccia ai Fossili!" (su prenotazione).

Costo: Interi 4 euro - Ridotti 2 euro

Attività: Laboratorio 5 euro - Visita guidata 3 euro.

Prenotazione obbligatoria: 049.8910189 - segreteria@butterflyarc.it

Informazioni: 049.8910189 - www.micromegamondo.com - segreteria@butterflyarc.it

--

MUSEO NATURALISTICO DI "VILLA BEATRICE D'ESTE"

Via Gemola, 7 - Baone

Orario continuato 10-18

Lunedì 17 aprile

VISITA GUIDATA

Ore 11.30: visita guidata per adulti e bambini (su prenotazione).

Ore 14: visita guidata alla Villa e Museo Naturalistico (su prenotazione).

Ore 15: laboratorio "Il mio amico albero" (su prenotazione).

Costo: 2 euro.

Attività: Laboratorio 5 euro - Visita guidata 3 euro.

Prenotazione obbligatoria: 049.8910189 - segreteria@butterflyarc.it

Informazioni: 049.8910189 - www.micromegamondo.com - segreteria@butterflyarc.it

--

MUSEO DELLE MACCHINE TERMICHE ORAZIO E GIULIA CENTANIN

Via Valli, 2 - Monselice

Orario continuato 10-18

Lunedì 17 aprile

Informazioni: 049.8910189 - www.micromegamondo.com - segreteria@butterflyarc.it