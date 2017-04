Pasqua Station • 9.0 Marvin & Andrea Prezioso + Swag

Eventi da facebook

https://www.facebook.com/events/277238209365470/

https://www.facebook.com/events/1700647416899727/

Domenica 16 aprile - L’evento anni 90 di Pasqua



STATION CLUB

presenta

- Main Room -

RADIO STEREOCITTÀ “9.0 RITI & MITI ANNI 90”

🐥🥚 GLI EVENTI DI PASQUA E PASQUETTA A PADOVA E PROVINCIA 🥚🐥

Ospiti dal vivo

• MARVIN & ANDREA PREZIOSO •

con tutti i loro successi dance internazionali

Voglio vederti danzare

Tell Me Why

Let Me Stay

Le Louvre

Emergency 911

Let’s Talk About A Man

...e molti altri ancora!

Deejay

Graziano Diesis

Max Reba

Live Show

Jam Session Crew

----

- Second Room -

• SWAG event •

The Real Hip Hop Reggaeton Electro Latino

The Best Party in Town

OFFICIAL FB PAGE

https://www.facebook.com/swagofficialparty/

OFFICIAL IG PAGE

https://www.instagram.com/swagofficialparty/

#swagofficialparty

-------Prezzi:--------

Entro le 00

Donna 10 euro (con consumazione)

Uomo 13 euro (con consumazione)

Dopo le 00

Donna 13 euro (con consumazione)

Uomo 15 euro (con consumazione)

Tavoli: 25 euro a persona (comprese le bevande)

INFO & PRENOTAZIONI TAVOLI 9.0:

347.4809898 - 335.5638449

INFO & PRENOTAZIONI TAVOLI SWAG:

338.1686860

Evento riservato ad un pubblico +18

STATION CLUB, via Bolzani Maserà di Padova (strada battaglia) Padova

EVENTO IN DIRETTA SU RADIO STEREOCITTÀ 95FM

Gallery